Auf Anregung der Wermelskirchener Grünen : Stadtverwaltung prüft Optionen für Smart City

Wermelskirchen Mittels eines LoRa-WAN-Netzwerks werden sogenannte Smart City-Anwendungen eingerichtet, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Der Forderung, gleich 10.000 Euro in den Haushalt einzustellen, folgte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung nicht. Aber: Er beschloss einen Prüfauftrag an die Verwaltung, wonach diese die Möglichkeiten zur Einrichtung eines LoRa-WAN-Netzwerks prüfen soll und dann berichtet. Einen entsprechenden Antrag hatten die Grünen gestellt. Für deren Fraktion erläuterte Stadtratsmitglied Dr. Jörg Hucklenbroich: „Mit sehr wenig Aufwand lassen sich sehr viele Sensoren betreiben. Die sind frei nutzbar ohne laufende Kosten.“ Mittels eines LoRa-WAN-Netzwerks werden sogenannte Smart City-Anwendungen eingerichtet, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. „Hierfür ist vor allem eine zuverlässige Sensorik notwendig. Hohe Datenraten fallen dabei in der Regel nicht an“, formulierten die Grünen in ihrem Antrag.