Aktionen für Hochwassergeschädigte : Viele wollen nach der Flut helfen

Langenfeld/Monheim Gastronome, Unternehmen, Gemeinden und Städte sammeln und spenden für Betroffene. Auch die katholische Kirche in Monheim beteiligt sich.

Im Hofcafé Giebner in Monheim geht der Musiker Dr. Mojo am Donnerstag wie immer nach einem Auftritt mit dem Hut rum. Diesmal wird er das Geld aber nicht für seine Auslagen nutzen, sondern spenden: zugunsten der Flutopfer. Dabei arbeitet er mit dem Leverkusener Rotary Club zusammen, der das Geld dann an Bedürftige weitergeben wird. Auch Café-Betreiber Roland Giebner wird den Erlös des Abends an den Rotary Club geben.