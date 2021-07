Eigene Währung in Wermelskirchen : Digitale Dellmark erfolgreich eingeführt

INFO

Verkauf Die Scheckkarte für die digitale Dellmark ist in der WIW-Geschäftsstelle an der Telefgrafenstraße erhält – ebenso in der Bergischen Apotheke und der Geschäftsstelle der BEW an der Telegrafenstraße. Dort können Interessierte die Karte auch mit beliebigem Wert aufladen.

Internet Die Karte kann auch online mit einem Wunschwert aufgeladen werden. Den aktuellen Wert ihrer Karte könne Besitzer ebenfalls im Internet abfragen. www.dellmark.de