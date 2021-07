Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen : Kleinkunstabo mit besonderem Programm

Das Duo „Tschirpke & Krämer“ kommt am Freitag, 29. Oktober, nach Wermelskirchen. Foto: Agentur Solo Berlin

Wermelskirchen Für 60 Euro statt 90 Euro können Interessierte das Kleinkunstabo „Take Five“ für das zweite Halbjahresprogramm in der Katt abschließen. Es beinhaltet fünf Veranstaltungen.

Die Kattwinkelsche Fabrik startet nach den Sommerferien mit einer Neuauflage des Kleinkunstabos „Take Five“. Für fünf ausgewählte Veranstaltungen aus dem Halbjahresprogramm zahlen die Besucher 60 Euro statt 90 Euro.

Mathias Tretter mit seinem Programm „Sittenstrolch“ am 10. September Dass man das neue Programm von Mathias Tretter gesehen haben muss, ist ja keine Frage. Darum gleich mal eine andere: Erinnern Sie sich an den herrlichen Satz „Der ist bei der Sitte“? Kein ernstzunehmender Krimi kam früher ohne sie aus: die Sitte. Ein beherzt verlebter Polizist in Zivil, der zur Lösung eines Falles nicht das Geringste beitrug, sich aber derart ölig an eine Theke schmierte, als würde er selbst keine Perversion je verschmähen. Diese Zeiten sind vorbei. Vier Fünftel aller Tweets werden aus sittlicher Überlegenheit getippt, die andere Hälfte kommt mit der Moralkeule daher, und das dritte Drittel schwärzt die Mörder an, die während einer Pandemie ein Buch auf einer Parkbank lesen. Welch ein fantastisches Klima für Satire! Das meint zumindest Tretter, der sein Glück kaum fassen mag: „Ich war immer neidisch auf Komiker in Diktaturen – wenn jeder Witz dein letzter sein kann, fühlst du dich gebraucht. Soweit ist es zwar noch nicht; aber die schiere Anzahl ehrenamtlicher Bedenkenträger zeigt mir doch: Selten war ein Strolch so notwendig wie heute!“ “

Mathias Tretter gastiert mit seinem Programm „Sittenstrolch“ am Freitag, 10. September, in der Kattwinkelschen Fabrik. Foto: Enrico Meyer

Info Freier Verkauf, Verkauf vor Ort oder doch online Freier Verkauf Wer nicht das Abo nutzen möchte, sondern nur einzelne Veranstaltungen, kann natürlich auch Karten im freien Verkauf erwerben. Sie kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Vorverkauf Karten im Vorverkauf gibt es in Wermelskirchen in der Buchhandlung Marabu, Telegrafenstraße 44, oder im Kattbüro, Kattwinkelstraße 3, während der Öffnungszeiten. Online Über remscheid-live.de können Tickets erworben werden.

Tschirpke & Krämer am 29. Oktober mit dem Programm „Ich ‚n Lied - du ‚n Lied - Level 2“ „Ich ‚n Lied - du ‚n Lied“ ist seit jeher und noch immer der Wechselsang zweier wohlgestalter Männer, deren Lieder mit der Geschmeidigkeit tieffliegender Delphine den Asparagus beäugen und dennoch jeden Zankapfel schälen, der dem Onkel Dittmeyer unter die Apfelsinen gerutscht ist. Sebastian Krämer, lorbeerbekränzter Apoll des kunstsinnigen Bürgertums, schmachtfezt sich durch die Trümmer der deutschen Seele und so. Falls dies nicht gerade Marco Tschirpke besorgt. Vom virtuosen Verschlepper des Two-Liners heißt es, er sähe allen Frauen, die im Schützen geboren sind, bis tief auf den Grund ihrer Dartscheibe.

„Ihr Standort wird berechnet“ mit Michael Feindler. Foto: S. Gagelmann

Michael Feindler am 19. November mit seinem Programm „Ihr Standort wird berechnet“ Feindler gilt als Feingeist des politischen Kabaretts. Dabei handelt es sich bei seinen Darbietungen in erster Linie um eine Verzweiflungstat. Worte, die auf den ersten Blick wie poetische Ergüsse wirken, sind für Feindler vor allem ein Versuch, mit Hilfe sprachlicher Verdichtungen eine auseinanderbrechende Welt zusammenzuhalten. Das klingt deprimierender als es ist, denn Feindlers Stimme liegt angenehm im Ohr, ob er nun dichtet, singt oder politische Schärfe durchblitzen lässt. Wer ihm zuhört, mag zwar gedanklich ab und zu straucheln, wird jedoch immer optimistisch bleiben, im Fall des Falles weich zu landen. So auch in seinem neuen Bühnenprogramm, in dem Feindler den Versuch einer Standortbestimmung unternimmt – nicht bloß für sich selbst.

„Ein fröhliches Feuerwerk der Boshaftigkeit“ verspricht die Ankündigung zum Programm am 10. Dezember mit Kabarettist René Sydow. Foto: D. Reichenbach

René Sydow am 10. Dezember mit seinem Programm „Heimsuchung“ René Sydow sucht wieder die Kabarettbühnen heim. Sein viertes Programm sollte gleichzeitig sein heiterstes werden. Ein fröhliches Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political Correctness. Doch leider steht auch noch die „Heim-Suchung“ für den eigenen Opa an – und angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit, heißt es in der Ankündigung.

„Das Lustigste, was derzeit auf deutschsprachigen Bühnen zu finden ist“ – so heißt es in der Ankündigung zu dem Programm von Johannes Floehr am 14. Januar 2022 in der Katt. Foto: Fabian Stürtz