Frauenzimmer in Wermelskirchen : Frauenzimmer mit Signal gegen Missbrauch

Wermelskirchen „Gerade Frauen sind durch die Einschränkungen der Freiheitsrechte betroffen“, sagen Anja Haussels und Christine Warning von der Beratungsstellung „Frauenzimmer. Diese ruft dazu auf, Kindern und Frauen auf dem Weg aus der Corona-Isolation zu helfen.

Homeoffice, die Erziehung der Kinder, Home-Schooling und der Haushalt: „Gerade Frauen sind durch die Einschränkungen der Freiheitsrechte betroffen“, wissen Anja Haussels und Christine Warning von der Beratungsstellung „Frauenzimmer“. Aus der bekannten Doppelbelastung sei eine Dreifachbelastung geworden. Vielfach kämen in dieser Situation Wohnungsenge, Geldsorgen, Beziehungs- und Existenzprobleme hinzu. „Zusammengenommen kann das alles zu massiven Überforderungen führen und einen Nährboden für Aggression und Gewalt bereiten“, erklären die Fachfrauen. In Corona-Zeiten fehlen in diesen schwierigen Situationen Freundinnen, Großeltern und andere soziale Kontakte als Ansprechpartnerinnen. Auch die beruflichen Tätigkeiten, der Kontakt mit Kollegen, zu Sportvereinen und Veranstaltungen fallen weg. „All das waren bisher Möglichkeiten für Frauen, die sexualisierte und häusliche Gewalt erleben, Menschen aus ihrem nahen sozialen Umfeld zu begegnen, sich anzuvertrauen und Hilfe zu holen“, sagt Christine Warning. Was sich derzeit hinter verschlossenen Türen, innerhalb der Familien abspiele, lasse sich nun nur erahnen.