Stadtverwaltung Wermelskirchen : 16 Bewerber wollen Archivar werden

Wermelskirchen Seit Ende März ist die Stelle offiziell ausgeschrieben. Die Stadtverwaltung hat die Hoffnung, dass im Herbst die Stelle besetzt sein könnte – wenn das Auswahlverfahren durch die Corona-Krise nicht hinausgeschoben werden muss.

Der Landschaftsverband Rheinland als Berater der Stadt in Sachen Archiv hatte der Stadt keine große Hoffnung gemacht, schnell die Stelle besetzen zu können. Es gebe einen Fachkräftemangel, hieß es in den Gesprächen, und deshalb sollte die Stadt mit keinem großen Ansturm rechnen. „Wir sind jetzt zufrieden“, sagte Weidner, obwohl die Frist Ende April endet. Warum aber braucht die Stadt einen Archivar? Seit Jahrzehnten wurde der Arbeitsbereich von Mitarbeitern der Poststelle betreut. Deshalb hatte die Verwaltung überlegt, statt in einen Archivar lieber in einen Streetworker zu investieren. Doch da gibt es inzwischen rechtlichen Probleme, und der Landschaftsverband legte der Stadtverwaltung dringend nahe, eine hauptamtliche, qualifizierte Kraft einzustellen, die das Archiv organisiert.