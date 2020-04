Blickpunkt Wirtschaft im Bergischen : Deutsche Post schafft neue Stellen im Bergischen Land

Wermelskirchen Das Paketaufkommen ist mit bundesweit neun Millionen Sendungen pro Tag um 40 Prozent gestiegen. Immer mehr lokale Händler setzen auf den Warenversand per DHL. Darauf hat die Deutsche Post nun personell reagiert.

Trotz Corona-Krise gibt es immer mal wieder positive positive Nachrichten auch aus der Wirtschaft. Die Deutsche Post DHL Group reagiert auf die steigenden Paketmengen während der Pandemie und erhöht die personellen Kapazitäten. An den Standorten im Bergischen Land macht sich das bemerkbar: Der Logistikkonzern hat das Team der Brief- und Paketzustellung bereits durch neue Mitarbeiter verstärkt.

„Wir erleben eine besondere Situation und Herausforderung, auf die wir reagieren“, sagt Sven Wanke, Zustellstützpunktleiter für Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald, Hückeswagen und Wuppertal-Barmen. „Seit der Corona-Krise sind acht neue Vollzeitkräfte in der Verbundzustellung für Brief und Paket in den regionalen Zustellstützpunkten im Einsatz“, berichtet er. Hinzu kommen 30 neue Mitarbeiter, die in der PLZ-Leitregion 42… als reine Paketzusteller arbeiten.