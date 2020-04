Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises : Illegales Motorradrennen vor laufender Videokamera

Rhein-Berg Als Teilnehmer eines illegalen Rennens erwartet einen Motorradfahrer aus Leichlingen ein Strafverfahren. Sein Führerschein und sein Motorrad wurden beschlagnahmt. Gegen den Halter einer französischen Honda wird ermittelt.

Spektakulärer Einsatz für die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises: Nach einem illegalen Motorradrennen beschlagnahmten die Beamten am vergangenen Mittwochnachmittag eine Yamaha. Einem Beamten auf einem zivilen Motorrad waren zwei Motorräder im Bereich Odenthal-Funkenhof aufgefallen. Die Fahrer bogen auf die Scherfbachtalstraße ab. Sofort beschleunigten die Fahrer und überholten im Doppelpack die ersten Fahrzeuge. Vor laufender Video-Kamera folgten nun weitere erhebliche Verkehrsverstöße, teilte die Polizei mit. Bei Tempo 50 überholten die beiden fast mit doppelter Geschwindigkeit eine Fahrzeugschlange, einen Bereich mit zulässigen 70 km/h beschleunigten die Maschinen auf fast 125 km/h und im 100er Bereich erreichten sie annähernd 160 km/h. Gefahrenzeichen oder Überholverbote ignorierten die Fahrer wiederholt, „offensichtlich ging es ihnen nur darum, sich im Doppelpack zu pushen“, vermutet die Polizei in ihrem bBricht. In die Ortslage Kürten-Bechen fuhren die Motorräder mit mehr als 100 km/h ein. Danach verringerten sie ihre Geschwindigkeit und signalisierten sich mit einem „Daumen hoch" das vermeintlich erfolgreiche Rennen. Pech für die Fahrer: Jetzt stoppte der Polizist ihre Fahrt. Während der Fahrer einer Honda mit französischem Kennzeichen den Anhaltevorgang nutzen konnte, um zu flüchten, musste sich der 29-jährige Yamaha-Fahrer aus Leichlingen den Fragen der Polizei stellen. Spontan räumte er ein, "übertrieben zu haben". Die Konsequenzen sind für ihn gravierend: Als Teilnehmer eines illegalen Rennens erwartet ihn ein Strafverfahren. Sein Führerschein und sein Motorrad wurden beschlagnahmt. Gegen den Halter der französischen Honda wird ermittelt.