Katholische Kirchengemeinde St. Michael in Wermelskirchen : St. Michael – Glockenturm wird eingerüstet

Wermelskirchen Im April 2018 wurde der Wetterhahn mit einem Schwerlastkran von der Turmspitze abmontiert.

Bei der Maßnahme ging es nicht nur um die Schönheit, sondern auch um die Sicherheit und die Standfestigkeit, „denn der Hahn stand auch ein bisschen schief“, sagt Höller und schmunzelt. Bis Montag wird nun der komplette Turm bis hoch zur Spitze eingerüstet. In der kommenden Woche treffen sich dann alle Handwerker vor Ort, um ein detailliertes Konzept zu erarbeiten, wie die Abläufe am besten zu bewerkstelligen sind, um den Hahn samt Kreuz wieder an seinen angestammten Platz zu bringen. „Das geschieht dann auch in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro“, sagt Höller. Was auf jeden Fall schon feststehe ist, dass noch Teile der Verschieferung und der Verschabung für die umfangreiche Aktion abgenommen werden müssen.