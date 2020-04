Kultur in Corona-Zeiten in Wermelskirchen : Band veröffentlicht ein Lied gegen die Krise

Kultur in Corona-Zeiten in Wermelskirchen

Neuenhaus Die Stephanus-Combo aus Neuenhaus freut sich über hohe Klickzahlen für ein mutmachendes YouTube-Video. Die Bandmitglieder haben Melodien und Stimmen aus dem heimischen Wohnzimmer beigesteuert.

Sie will Mut machen, an Gemeinschaft und Zusammenhalt erinnern und Freude verbreiten: Die Stephanus-Combo der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus hat auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde ein Musikvideo veröffentlicht. Die Bandmitglieder steuern ihre Stimmen und Melodien aus dem heimischen Wohnzimmer bei, aus dem Strandkorb im Garten oder aus dem Büro. Entstanden ist ein fröhliches Werk, das seit der Veröffentlichung immer mehr Klicks zählt.

„In Corona-Zeiten ist zu beobachten, dass viele Musiker ihre Stücke online veröffentlichen“, sagt Sänger Patrick Mühlhausen, „und wir schließen uns an.“ Bei der Auswahl des Stückes fiel der Stephanus-Combo jener Song ein, der für gewöhnlich am Ende ihrer Konzerte steht. Der Titel: Was wäre wenn... wir uns mal wiedersehen“. Der sei auch in Corona-Zeiten so schön passend, befanden die Musiker. Und so setzten sie sich ans Keyboard, schnappten sich die Gitarre und allerlei andere mehr oder weniger gewöhnliche Instrumente und schufen das YouTube-Video.