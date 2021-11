Denkanstoß aus Mönchengladbach : Freiheit und Verantwortung

Ein vertrauensvolles Miteinander scheint nicht mehr selbstverständlich. Stattdessen wird es ersetzt durch Beliebigkeit und Anspruchsdenken. Wer sich nicht impfen lässt, der riskiert auch das Leben anderer Menschen. Warum der Staat manchmal eingreifen muss.

Dieses Grundverständnis scheint nicht mehr selbstverständlich. Stattdessen wird es ersetzt durch Beliebigkeit und Anspruchsdenken: Ich mache, was ich will, und habe zugleich Anspruch auf alles. Das kann nicht funktionieren. Wer ungeimpft in einem Altenheim arbeitet und damit das Risiko einer Infektion der Bewohner erhöht, nimmt nicht persönliche Freiheitsrechte in Anspruch, sondern ist verantwortlich für Krankheit und schlimmstenfalls für den Tod von Menschen. Bei eigener Erkrankung wird die beste medizinische Behandlung erwartet, die alle anderen bezahlen. Gleichgültigkeit, irrationale Angst vor Impfung trotz Milliarden von Impferfahrungen und krude Theorien sind kein Ausweis von Freiheit, sondern das Gegenteil, weil man so der Verantwortung für die anderen ausweicht.