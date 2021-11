Verwaltung plant Mitmach-Aktionen : Mehr Sauberkeit in und für Hückeswagen

Footballer als Müllsammler bei der Aktion „Saubere Stadt“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Zwar hat sich in Hückeswagen schon vieles getan in puncto Sauberkeit, doch die gesetzten Ziele sind noch nicht erreicht. Die Verwaltung plant jetzt Mitmach-Aktionen für eine attraktivere Stadt. Das Motto lautet: „Jeder kann was verändern!“