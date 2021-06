Eifgen-Areal in Wermelskirchen : CDU hat Angst vor einem „Shit-Storm“

Eifgen-Areal in Wermelskirchen

Die Entscheidung am Montagabend, die in geheimer Abstimmung getroffen wurde, fand großes mediales Interesse. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die Christdemokraten bleiben bei ihrem Antrag auf geheime Abstimmung und verlieren dennoch. Eine knappe Mehrheit des Stadtrats will das Eifgenverfahren mit Investor Lo-Projects beenden.

Die außergewöhnlich hohe Anzahl der Besucher tat ihr Übriges hinzu: Spannungsgeladene Atmosphäre und konzentrierte Gesichter, aus deren Mimik weder ein „Pro“ noch ein „Contra“ abzulesen war, prägten den Beginn der ersten Sitzung des Stadtrats nach November. Ganz oben auf der Tagesordnung: Die Entscheidung über die Entwicklung des Areals im Eifgental rund um die Gebäude Eifgen 8/9 sowie des ehemaligen Freibads. Wie sich bereits vor der Stadtratssitzung abzeichnete, fiel das Votum knapp aus: 29 der insgesamt 54 Stadtrats-Mitglieder stimmten für die Fortsetzung des Verfahrens mit dem Düsseldorfer Investor Lo-Projects, 25 dagegen (wir berichteten aktuell). Letztere wollten mit ihrer Nein-Stimme vor allem dem Wermelskirchener Projekt Bowl Church eine Chance geben, in einem neu aufzurollenden Verfahren oder durch freie Vergabe das Eifgengebäude-Ensemble zu erwerben.

Besonders augenfällig war die Anspannung in den Mienen der mit 19 Stadtverordneten stärksten Ratsfraktion, der CDU. Die Versteinerung in den Gesichtern der Christdemokraten nahm noch zu, als nach dem Fraktionsvorsitzenden Michael Schneider („Die Modelle von Lo-Projects und Bowl Church sind nicht vergleichbar, deshalb ist die Entscheidung eine Herzensangelegenheit, ein Gewissensentscheid, und jedes CDU-Ratsmitglied stimmt nach eigenem Ermessen ab.“) auch CDU-Ratsmitglied Manfred Groß das Wort ergriff: „Bowl Church kam nach Ablauf der Frist zu spät. Wir dürfen zukünftige Investoren nicht vor den Kopf stoßen.“ Karl-Heinz Wilke, ebenfalls CDU, trat ebenfalls ans Rednerpult: „Die Mehrheit unserer Fraktion wird wohl zugunsten von Bowl Church stimmen.“ Was innerhalb der Fraktion dann für erhebliche Unruhe sorgte. Überprüfbar war das letztlich nicht, denn: Die von Michael Schneider beantragte geheime Abstimmung zum „Schutz der Stadtverordneten vor Shit-Storms“ setzte die CDU-Ratsfraktion durch. Wie Hauptamtsleiter Jürgen Scholz erläuterte, wären für eine geheime Abstimmung elf Stimmen notwendig gewesen.