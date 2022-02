Grundschulen in Wermelskirchen : Kein Bedarf für mobile Tests

Das Testteam der Montanus-Apotheke Burscheid im Foyer der Hans-Hoersch-Halle. Dort wird der Testbetrieb im Einbahnverkehr durchgeführt - eine Tür rein, andere Tür durch die Halle raus. Foto: Stadt Burscheid Foto: Stadt Burscheid

Wermelskirchen/Burscheid Burscheid weitet das Test-Angebot an Grundschulen aus. So werden Lehrer, Eltern und Kinder entlastet. Mehrarbeit durch die Tests für die Lehrer wird in Wermelskirchen hingegen hingenommen.

Die Nachbarstadt Burscheid weitet ihre mobilen Testzentren an den Grundschulen aus. In der Montanusschule war am Dienstag vor einer Woche ein mobiles Testzentrum an den Start gegangen. Das System, so die Sprecherin der Stadt Burscheid, Renate Bergfelder-Weiss, habe sich bereits bewährt. „Es lassen sich bereits täglich mehr als 100 Schüler der Montanusschule in der Hans-Hoersch-Halle testen. Die Tendenz ist steigend.“ Das Angebot werde regelmäßig und unabhängig von Pooltest-Ergebnissen in Anspruch genommen. „Eine Woche nach dem Start konnten fast täglich positive Schnelltests entdeckt und positive Pools aufgelöst werden.“

Das Ziel, sowohl Eltern, Kinder als auch Lehrer zu entlasten und einen reibungslosen Schulbetrieb mit pünktlichem Start sicherzustellen, sei damit erreicht. Auch aus Sicht der Schulleitung spreche alles für eine Fortführung: „Ein spürbarer Gewinn an effektiver Unterrichtszeit“, heißt es aus Burscheid. Das Angebot soll noch in dieser Woche auf weitere zwei Grundschule ausgedehnt werden, die Testungen nimmt die Burscheider Montanus-Apotheke vor.

In Wermelskirchen hatten CDU und Bürgerforum nach dem Vorbild der CDU Burscheid die Stadt aufgefordert, ebenfalls mobile Teststationen für Wermelskirchener Grundschulen anzubieten.

Die Stadt Wermelskirchen als Schulträger wird die Situation weiter beobachten, sieht aber im Moment keine Erfordernis, eine Testung wie in Burscheid auch in Wermelskirchen Schulen anzubieten. Das teilt Schuldezernent Stefan Görnert auf eine Anfrage der Redaktion mit. „Bisher sind Bedarfsmeldungen der Schulen, Corona-Testung wie in Burscheid auch bei uns anzubieten, uns gegenüber nicht geäußert worden“, so Görnert.