Einstimmiges Votum der gewählten Vertreter in Wermelskirchen : Rat stoppt Planung für Sekundarschul-Neubau

Einstimmiges Votum der gewählten Vertreter in Wermelskirchen

Da war noch alles eitel Sonnenschein: Chiara Wipperfeld, Marion Lück, Sonja Amend, Thorsten Blasse und Hartwig Schüngel (von links) begutachten die Baustelle an der Rot-Kreuz-Straße. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Auf Basis neuer Zahlen im Schulentwicklungsplan wollen die Kommunalpolitiker über die Wermelskirchener Schullandschaft ab Herbst beraten – auch die Eltern sollen einbezogen werden.

Der Stadtrat will Zeit gewinnen, aber: Der Stopp des Neubaus der Sekundarschule an der Rot-Kreuz-Straße dürfe keineswegs als Abgesang dieser Schulform in Wermelskirchen verstanden werden. „Das ist jetzt nicht für alle Zeiten gestrichen“, betonte Jochen Bilstein, Vorsitzender des Schul-Ausschusses und der SPD-Stadtratsfraktion: „Der Sinn der Stopps ist, dass wir jetzt alle gemeinsam nachdenken müssen, wie die Schullandschaft aussehen soll.“ Diese Überlegungen und Gespräche müssten genauso mit Eltern geführt werden, weshalb es im Moment abzuwarten gelten, damit keine vollendete Tatsachen geschaffen würden.