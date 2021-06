Fusionsgespräche zwischen Wermelskirchen und Radevormwald-Hückeswagen : Sparkassen beraten über eine „Hochzeit“

Info

Filialen Die Hauptstelle der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen ist in der Hohenfuhrstraße 19-21 in Radevormwald. Eine weitere Geschäftsstelle ist in der Peterstraße 4 in Hückeswagen. Die Stadtsparkasse Wermelskirchen hat ihre Hauptstelle in Telegrafenstraße 5-9 in Wermelskirchen sowie Filialen in der Berliner Straße und in Dabringhausen.