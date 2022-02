Online-Petition gestartet : Neues Logo sorgt weiter für Kontroversen

REES Über das neue Reeser Stadtlogo wird weiterhin gestritten. Eine Online-Petition, die es verhindern will, wurde schon von über 500 Bürgern unterzeichnet.

Das neue Reeser Stadtlogo sorgt weiterhin für Diskussionen. Wie berichtet, hatte am Donnerstag der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung einstimmig einen Entwurf abgesegnet, den das Büro Vennekel & Partner aus Kempen vorgelegt hatte. Hintergrund ist das Bestreben der Stadtverwaltung, die Außendarstellung zu vereinheitlichen und zu modernisieren. Derzeit gibt es verschiedene Logos und Signaturen, die aus Briefen, Beschilderungen, Broschüren oder Fahrzeugaufschriften zu finden sind. Eine Arbeitsgruppe im Rathaus hatte deshalb 15 Agenturen kontaktiert, von denen sich acht bei der Stadt gemeldet hatten. Alle schlugen ein völlig neues Logo vor, das von Vennekel & Partner wurde ausgewählt, die Politik gab am dafür nun grünes Licht.

Tenholter argumentiert, dass das vorgelegte Logo alle Anforderungen an ein gutes Logo-Design vermissen ließe. Ein Bezug zu Rees sei nicht im Ansatz vorhanden, zudem sei es schwer lesbar. „Daher habe ich noch am selben Abend eine Petition gestartet um dieses Logo zu verhindern“, erklärt er. Der Stadt wirft er vor, den Bürgern den Entwurf einer auswärtigen Agentur als beschlossene Sache vorzusetzen, anstatt sie einzubinden. „Der Vorwurf, hinter verschlossenen Türen entschieden zu haben, mag überspitzt sein, ist aber dennoch richtig. Denn es fand keinerlei Bürgerbeteiligung statt. Man hatte als Bürger keinerlei Möglichkeiten, auf den Prozess Einfluss zu nehmen durch Kritik oder auch Lob oder Anregungen. Und gestritten hat man ja eben auch nur über den Geschmack der Ausschussmitglieder und nicht den der gesamten Stadtbevölkerung, wie es sich für eine derart gravierende Entscheidung eigentlich gehört“, so Tenholter, der überzeugt ist: „Die Menge an Unterzeichnern der Petition bestätigt den Eindruck, dass die Stadt Rees beim Thema Logo dringend zurückspulen und den Prozess noch einmal neu starten sollte. Dazu fordern wir in unserer Petition auf.“