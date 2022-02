Sitzung am Mittwoch in Monheim : Peto verhindert im Stadtrat mögliche Aldi-Erweiterung

Sitzung am Mittwoch in Monheim

Monheim Einen Antrag der SPD auf Vertagung in den Planungsausschuss lehnte die Mehrheitsfraktion ebenfalls ab. Bei der Opposition im Monheimer Stadtrat bleiben viele Fragen offen.

Monheim und Aldi-Süd am Kielsgraben streiten sich vor Gericht. Grund: Der Discounter möchte seine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern am dortigen Standort erweitern. Die Stadt will das nicht. Deshalb brachte die Verwaltung in der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch einen neuen Aufstellungsbeschluss über das angrenzende 2,8 Hektar große Areal zur Abstimmung. An der Benzstraße möchte Monheim für Gewerbe mit höherer Emission Raum schaffen.