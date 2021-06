Selbsthilfegruppen in Wermelskirchen : Schlaganfallgruppen treffen sich

Die Vorsitzende Brigitte Hallenberg vor dem Schlaganfallbüro. Foto: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Wermelskirchen In den Vereinsräumen am Krankenhaus wird die Arbeit wieder aufgenommen. Das Schlaganfallbüro hat seinen Sitz an der Remscheider Straße.

Die Selbsthilfegruppen des Wermelskirchener Vereins Schlaganfallhilfe starten im Juli nach der langen Corona-Pause. Das teilt die Vorsitzende Brigitte Hallenberg mit. Jeder, der zur Gruppe kommen möchte, muss vorher im Büro unter Telefonnummer 02196 73 79 284 anrufen und persönlich mit Vereinsvertretern oder auf den Anrufbeantworter sprechen. Hallenberg: „Wir rufen zurück.“ Der Verein müsse wissen, wer geimpft ist und den vollen Schutz hat, oder wer genesen ist, begründet sie dieses Verfahren.

Wer nicht geimpft ist, sollte an dem Tag einen Test mitbringen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Hier die Gruppentreffen noch einmal zur Erinnerung:

▶Ab 60 Jahre jeden ersten. Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr.

▶ Am dritten 3. Mittwoch gemischtes Treffen mit Gymnastik für Betroffene jeden Alters von 15 bis 17 Uhr, Angehörige können sich in der Zeit austauschen.

▶Am vierten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr Treffen für Betroffene und Angehörige bis 60 Jahre.

Die Selbsthilfegruppen treffen sich in den Vereinsräumen am Krankenhaus Königstraße 102. Das Schlaganfallbüro Bergisch Land befindet sich in der Remscheider Straße 10. Erreichbar per E-Mail unter www.schlaganfallbuero-bergisch-land.de.

Kontakt An den Gruppentagen ist Brigitte Hallenberg nur über Handy 0173 834 79 35 erreichen. Per Mail ist die Vorsitzende zu erreichen unter www.schlaganfall-wk.de

(tei.-)