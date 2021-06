Termin in Wermelskirchen : Blut spenden und so Leben retten

Wermelskirchen DRK-Bluspendedienst befüchtet Knappheit der Konserven und appelliert deshalb an die Bevölkerung, Blut zu spenden, damit Patienten in den Krankenhäusern weiter behandelt werden können.

Endlich ist in diesem Sommer nach dem langen Lockdown wieder vieles möglich – allerdings macht sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Sorgen, dass in der Euphorie die Bereitschaft zur Blutspende auf der Strecke bleibt. Dabei sind Bluttransfusionen auch in Zeiten des Coronavirus unverzichtbar, damit Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. Viele Behandlungen und Operationen, die wegen der Pandemie verschoben werden mussten, werden nun nachgeholt. Gerade jetzt sind Blutspenden wichtig für die Krankenhäuser und deshalb ruft der DRK- Blutspendedienst zum nächsten Bluspendetermin in Wermelskirchen auf und zwar am Montag, 12. Juli, von 14 bis 18.30 Uhr im Autohaus Hildebrandt in der Berliner Straße 95. Alle Blutspender werden gebeten, sich vorab im Unternet unter www.blutspende.jetzt einen passenden Termin zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.