Wasserstand im Bergischen : Die Große Dhünn-Talsperre ist zu 44 Prozent gefüllt

Wermelskirchen Der November war einfach zu trocken: Das belegen die Aufzeichnungen des Wupperverbandes. Aus Sicht der Wasserwirtschaft wird ergiebiger Regen gewünscht, um die Talsperren aufzufüllen.

An der Bever-Talsperre fielen im November 61 Liter Regen pro Quadratmeter. Üblich sind dort 124 Liter. An der Großen Dhünn-Talsperre waren es 51 Liter, durchschnittlich sind es 99 Liter. 60 Liter wurden in der Kläranlage Burg erfasst, im Durchschnitt sind es 119 Liter. „Es regnete an ungefähr der Hälfte der Tage, aber zumeist fiel nur wenig Regen“, so Wupperverbandssprecherin Ilona Weyer.