Kirchenmusik in Wermelskirchen : Der besondere Klang des Weihnachtsfestes

Wermelskirchen Die Musiker sind in der Hochsaison ihres künstlerischen Schaffens ausgebremst. Ihnen fehlt das gemeinsame Singen. Der Appell lautet: Mehr Hausmusik machen.

„Die Zeit vor Weihnachten ist natürlich etwas Besonders“, sagt Pumpa, „aber sie ist für gewöhnlich auch mit besonderer Arbeit verbunden.“ In anderen Jahren haben die Kirchenmusiker in den Adventswochen und während der Vorbereitung der Konzerte und Andachten alle Hände voll zu tun. „Wir haben dann natürlich den Wunsch, für die Menschen eine besondere Stimmung zu zaubern und sie zu berühren“, sagt Lapierre. Was es dazu braucht? Da wollen sich die drei Musiker nicht festlegen. „Das kann ein großes Werk wie das Weihnachtsoratorium sein“, sagt Pumpa, „aber auch ein gut arrangiertes ‚Let it snow‘ kann diese Wirkung haben.“ Und dann setzt er sich an die Orgel in der Stadtkirche, bittet Veronika Madler zum Mikrofon und stimmt eine besondere Melodie an. „Auch so klingt Weihnachten für mich“, sagt er – und spiel flotten Blues, in den die Sopranistin gut gelaunt einstimmt. Auf Abstand versteht sich.