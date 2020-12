Sport in Wermelskirchen : Nur Greta nahm an der Judo-Rekordejagd teil

Wermelskirchen Der JC Wermelskirchen bot den Mitgliedern im Teil-Lockdown eine sportliche Daheim-Variante an. Das Christkindtraining am Heiligabend finde nur digital per Zoom statt.

Im passenden Look wird das Duo sicher wieder am Samstag beim Online-Eltern-Kind-Training dabei sein. Eine andere Möglichkeit zum Training bleibt den Judoka erneut nicht, so Seide. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren werden die Judofans in diesem Jahr somit auch auf das Christkindtraining am Morgen des Heiligabends verzichten müssen. Dort tummeln sich gewöhnlich über 50 Judosportler in Vorfreude auf das Fest am Abend. Als kleinen Trost bietet der Judoclub am 24. Dezember um 11 Uhr via Zoom eine weihnachtliche Bewegungseinheit für Kids an.