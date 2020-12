Stadtverwaltung in Wermelskirchen : Notdienste für die Betriebsferien im Rathaus

Stadtverwaltung in Wermelskirchen

Das Rathaus in Wermelskirchen bleibt vom 23. Dezember bis zum 3. Januar 2021 wegen Betriebsferien der Stadtverwaltung geschlossen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Zwischen den Jahren bleibt das Rathaus in Wermelskirchen zu, weil die Verwaltung ab dem 23. Dezember Betriebsferien macht. Stadtbücherei ist bereits geschlossen. Notdienste sind eingerichtet.

Der Lockdown hat keine Auswirkungen auf die Geschäfte in der Verwaltung. „Wir haben keinen Grund, das Rathaus wegen des Lockdowns zu schließen“, stellt Thomas Marner, Technischer beigeordneter, klar. „Zu regulären Arbeitszeiten werden wir wieder Schichtdienst für die Mitarbeiter einführen und natürlich auch Termine an die Bürgerinnen und Bürger vergeben“, sagt er. Dass jemand unangemeldet ins Rathaus kommt, ist ohnehin seit dem ersten Lockdown untersagt. „Für Termine muss man sich anmelden und auch ausweisen“, so die strikte Ansage der Stadtverwaltung, die auch weiterhin gilt. Zumindest zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses. Denn aktuell bereitet sich die Verwaltung auf Betriebsferien vor.