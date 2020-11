Wetter in NRW : Trotz Oktober-Regen sind die Böden noch zu trocken

Wetter in NRW

Düsseldorf Der abermals trockene Sommer hat den Wasserhaushalt in Nordrhein-Westfalen erneut belastet. Obwohl es im Oktober viel regnete, sind tiefere Bodenschichten immer noch zu trocken. Und in den Talsperren ist deutlich weniger Wasser als vor einem Jahr.

Der regnerische Oktober hat im dürregeplagten Nordrhein-Westfalen in der oberen Bodenschicht für Entspannung gesorgt. Dies geht aus dem neuesten, der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden hydrologischen Monatsbericht des Landesumweltamts (Lanuv) für den vergangenen Monat hervor. „Eine Durchsickerung in die tieferen Schichten erfolgte jedoch bisher nicht.“ In den tieferen Bodenschichten herrschten weiterhin fast im ganzen Land schwere bis extreme Dürreverhältnisse.