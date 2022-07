„Sommer, Sonne, Karneval“ nach Dabringhausen : Ausgelassene Partystimmung im Freibad

Die Arme in die Höhe: Die Band „Miljö“ riss das Publikum mit und hatte das feierfreudige Publikum schnell auf ihrer Seite. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Knapp 600 Besucher machen die Premiere von „Sommer, Sonne, Karneval“ trotz Urlaubs- und Ferienzeit zu einem Erfolg.

Ein Bademissgeschick oder gar -unfall blieb aus. Lediglich der Bandname „Planschemalöör“ deutete einen Fehltritt im Schwimmbecken an. Dabei blieb es allerdings: Denn die kölsche Band, die nach der Gruppe „Miljö“ die Bühne im Freibad Dabringhausen betrat, leistete sich keinen Fehltritt. Vielmehr brachte das Quintett die Stimmung des bestens gelaunten Publikums zum Siedepunkt. Knapp 600 Besucher waren zu „Sommer, Sonne, Karneval“ in das Freibad Dabringhausen gekommen. Damit ging für den Festausschuss Dabringhausen die Rechnung auf, denn der Veranstalter hatte 600 Karten in den Verkauf gegeben und sich damit angesichts von Schulferien und Urlaubszeit ein ambitioniertes Ziel gesetzt, das letztlich erreicht wurde.