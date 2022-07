Kurioser Diebstahl in Wermelskirchen : Waldstück abgeholzt und Bäume gestohlen

Wermelskirchen Einer ganz besonderen Einsatz hatte die Polizei Rhein-Berg am Freitag. Eine Wermelskirchenerin meldete den Diebstahl eines Waldstücks.

Dass alles, was nicht niet- und nagelfest ist, gestohlen wird, ist nichts Neues. Kurios ist allerdings das, was sich am Freitag in Wermelskirchen zutrug. Dort wurde nämlich ein ganzes Waldstück abgeholzt – und die Bäume gestohlen.