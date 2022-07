Flut-Gedenkgottesdienst in Unterburg : Auch ein Jahr nach der Flut fließen die Tränen

Kerzen für Ängste und Sorgen, Dankbarkeit und schwere Erinnungen: So wie die Dorper Pfarrerin Raphaela Demski-Galla zündeten auch viele Gottesdienstbesucher eine Kerze in der Kirche an. Foto: Peter Meuter

Solingen / Wermelskirchen Während eines Gedenkgottesdienstes erinnerten sich die Menschen gemeinsam mit Einsatzkräften und Gästen an die Flut vor einem Jahr. Die Spuren der Katastrophe sind weiterhin sichtbar – an Gebäuden und Seelen.

Von Theresa Demski

Als die Klaviermusik einstimmt, steht einer der Feuerwehrleute von seinem Platz auf. Er sucht sich leise einen Weg zu der Sandschale mit den Kerzen und entzündet ein eigenes Licht. Es ist ein stiller Moment. In der kleinen Kirche in Unterburg stehen vielen Menschen bereits die Tränen in den Augen. Immer mal wieder greifen Menschen wissend zu den Händen ihrer Nachbarn, spenden leise Trost – und teilen den Schmerz und die Erinnerung.

Foto: Christian Beier 8 Bilder Juli-Flut bringt neue Ideen für Ausbau der Unterburger Kirche in Solingen

In der Sandschale am Altar brennen inzwischen einige Kerzen. Als die Musik verstummt, kehrt die Dorper Pfarrerin Raphaela Demski-Galla gedanklich an jenen Abend im Juli 2021 zurück. „Das Wasser steigt. Es steht in den Wohnräumen, dem eigenen Schutzraum, dem eigenen Zuhause“, erinnert sie. „Für viele ist schon in diesem Moment nichts mehr so, wie es einmal war.“ Wieder stimmt das Klavier ein, wieder sind die Menschen eingeladen, Kerzen anzuzünden. „Wir wollen heute Abend teilen und aussprechen, was uns nicht loslässt“, hatte die Pfarrerin angekündigt, bevor sie die Ereignisse Revue passieren ließ.

Info Kirche wird als Kulturort erprobt Fest Die Caritas lädt ein Jahr nach dem Hochwasser zum gemeinsamen Feiern unter dem Motto „Untergehen gibt’s nicht“ ein – am heutigen Samstag von 14 bis 22 Uhr auf der Wupperinsel. Kulturkirche Die Unterburger Kirche hat tagsüber geöffnet – es können Kerzen angezündet werden. Sie wird inzwischen als Kulturort erprobt: So finden etwa jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 Angebote für Kinder statt – es wird vorgelesen, und es gibt ein kreatives Angebot. ekwk.de

Diesen Raum will die Evangelische Kirchengemeinde in Wermelskirchen gemeinsam mit der Kirchengemeinde Dorp und dem Kirchenkreis Lennep genau ein Jahr nach der Katastrophe anbieten. Fast 150 Menschen sind zum Gedenkgottesdienst gekommen, viele von ihnen finden in der Kirche nur noch einen Stehplatz. Viele Einsatzkräfte, zahlreiche Unterburger und Freunde aus der Nachbarschaft.

Fast 150 Besucher kamen in die Unterburger Kirche, die noch vom Hochwasser gezeichnet ist. Foto: Peter Meuter

Es ist ein sonniger Abend. Die Kirchentüren stehen offen, die Strahlen suchen sich einen Weg auf den provisorischen Holzboden. „Vor einem Jahr war das anders“, erinnert die Wermelskirchner Pfarrerin Almuth Conrad. „Da hörte es nicht mehr auf zu regnen.“ Die Menschen sind eingeladen, ihre eigenen Erinnerungen auszusprechen. Paul Westeppe, Bezirksbürgermeister von Burg/Höhscheid, nimmt diese Gelegenheit wahr und erzählt vom Einsatz der Rettungskräfte und vom Moment der Kapitulation vor den Wassermassen. Er fordert, Alarmierung und Mobilfunkanbindung müssten sich dringend verbessern.

Jan Welzel, Ordnungsdezernent der Stadt Solingen, erzählt in Feuerwehruniform von der Nacht, in der es am Ende nicht mehr um Haus und Hof, sondern um das Retten von Leben ging. Er erzählt von erschöpften Einsatzkräften, von fehlender Ablösung und fehlenden Booten. Der Dank an die Rettungsmannschaften ist an diesem Abend einmal mehr laut und deutlich zu vernehmen. Beide erinnern aber auch an die Tage danach – an die Gemeinschaftsleistung der Unterburger, an die Menschen, die mit Schaufeln in den kleinen Ort kamen, um zu helfen.

Auch die Wuppertaler DLRG-Retter kehrten ein Jahr nach der Flut nach Unterburg zurück. Foto: Peter Meuter

Dann muss der Gottesdienst unterbrochen werden, weil der WDR eine Liveschaltung zu den Lokalnachrichten braucht. Es ist ein skurriler Moment, die Kameras gehen an. Regina Brabender soll von ihren Erlebnissen erzählen. „Es wird nie mehr, wie es einmal war“, sagt die Unterburgerin, „diese Nacht werden wir nie vergessen.“ Auf wundersame Weise finden die Besucher nach der Unterbrechung doch zurück in das Gedenken: Anwohnerin Stephanie Kalter erzählt, wie sie jenen Abend vor einem Jahr erlebt hat. Und am Ende ruft sie den Menschen in Unterburg zu: „Wir bleiben zusammen, und wir bleiben stark!“ Die Unterburger antworten – mit Applaus und Zurufen. Viel ist schon geschafft, vieles bleibt zu tun.

Dann tritt Antje Menn, Superintendentin im Kirchenkreis Lennep, vor den Altar. „Die Nacht des Hochwassers hat Spuren hinterlassen – in der Kirche, an den Häusern, in den Seelen“, sagt sie. Im Gepäck hat die Theologin Ermutigung und Trost: „Die Klage darf nicht übersprungen werden“, sagt sie und erzählt die biblische Geschichte von Daniel, der vor den Trümmern der Stadt Jerusalems sitzt und betet. „Ach Gott“. Die Klage habe ein Talent zur Hoffnung, sagt sie. Und in aller Traurigkeit ist diese Hoffnung am Donnerstag in der Kirche deutlich spürbar – in einer tröstenden Hand, die sich auf die Schulter eines Weinenden legt, in dem Licht, das in die alte Kirche strömt, die heute ganz anders aussieht als vor der Flut im Juli des vergangenen Jahres.

Den Einsatzkräften galt großer Dank: In großer Besetzung kamen die Feuerwehrleute um Jan Welzel. Foto: Peter Meuter