Nachbarschaftshilfe in Wermelskirchen : L101-Sperrung: Stadt stellt zwei Mitfahrbänke auf

Tobias Truß und Stefan Schablewski vom Betriebshof haben die Mitfahrbänke in Finkenholl und Hoffnung aufgestellt. Foto: Stadt Wermelskirchen / Kellermann

Wermelskirchen Die Bauarbeiten an der L101 sorgen dafür, dass der Busverkehr in bestimmten Bereichen während der Bauphase nicht mehr fahren kann. Vor allem die Anwohner in Finkenholl und Hoffnung sind davon betroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Anfragen von Bürgermeisterin Marion Lück bei der RVK und dem Bürgerbus blieben leider erfolglos. Grund: Der Bürgerbus ist bereits mit Touren ausgelastet, die Busse der RVK können während der Bauzeit nicht in Finkenholl drehen und fahren die Station deshalb nicht an.

Auf Anregung von Norbert Galonska (stellv. Bürgermeister) hat die Bürgermeisterin jetzt Mitfahrbänke durch den Betriebshof in Finkenholl und Hoffnung für die Zeit der Baumaßnahme aufstellen lassen. Auch Wolfgang Weber aus Dhünn hatte die Idee der Mitfahrbänke für Finkenholl vorgeschlagen. „Es ist uns durchaus bewusst, dass die Sanierung der L101 für die Bürger in Finkenholl eine Herausforderung ist, weil der Bus nicht fahren kann. Aber wir hoffen, dass die beiden Mitfahrbänke noch mehr zur Nachbarschaftshilfe anregen und es allen Anwohnern, die nicht mobil sind und die kein eigenes Auto haben, so gelingt, unkompliziert an ihren Zielort zu kommen“, sagt Marion Lück.

Aktuell weist ein Straßenschild mit der Aufschrift „Innenstadt“ auf die Mitfahrbänke hin.

(tei.-)