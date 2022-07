Freizeit in Mettmann : Stadt bittet: Rund ums Freibad nicht wild parken!

Mettmann Am Horizont: das kühle Nass des Naturfreibads. Da lassen zu viele Besucher im Auto alle Umsicht fahren. Sie parken wild, stellen Rettungswege zu und nutzen gesperrte Straßen. Das Ordnungsamt will verstärkt Knöllchen schreiben.

Die Mitarbeiter im Naturfreibad rechnen mit dem ersten großen Ansturm des Jahres. In der Vergangenheit führte dies vor allem an Wochenenden auf den Straßen und Wegen ringsherum zu Ärger mit Falschparkern. Selbst Rettungswege wurden zugestellt (wir berichteten mehrfach).

Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden deshalb verstärkt rund ums Naturfreibad im Einsatz sein. Falschparker bekommen Knöllchen oder werden abgeschleppt, sofern sie andere gefährden. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass die Durchfahrt auf der Straße „Im Stadtwald“ verboten und das Parken in diesem Bereich untersagt ist. Die Straße darf nur von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Auf dem Böttinger Weg darf nur innerhalb der markierten Flächen geparkt werden. Außerdem werden die Freibadbesucher gebeten, ihre Autos nicht in den Anliegerstraßen des Wohngebiets abzustellen.

Die Zahl der regulären Parkplätze an der Toni-Turek-Allee ist jedoch begrenzt. Deshalb gibt es am Hugenhauser Weg einen zusätzlichen Parkplatz. Zudem stehen kostenlose Parkplätze am Friedhof Lindenheide, Lindenheider Straße, zur Verfügung. Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel erreichen das Naturfreibad die Haltestellen Goldberger Teich/Toni-Turek-Allee (Buslinie O11) oder die zentrale Haltestelle Mettmann-Stadtwald – per Bus oder Regiobahn S28 (zurzeit Schienenersatzverkehr).