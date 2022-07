Große Zeremonie in Loches : Wermelskirchen feiert in Loches

Die Sängerin Jemina reiste mit ihrer Familie zum Partnerschaftsfest nach Loches. Auch Jean-Pierre Grangeret, seine Frau und Rainer Pauschert feierten in Loches mit. Foto: Rainer Pauschert Foto: Rainer Pauschert

Wermelskirchen Am 14. Juli 2022 haben die beiden Städte ihre Partnerschaft in Frankreich zelebriert. Was die Höhepunkte waren und wie das Fest am 16. Juli endete.

Der erste Festtag in Loches ist vorbei. „Es war wirklich ausgelassen, die Stimmung war gut“, beschreibt Rainer Pauschert, Vorsitzender des Loches-Partnerschaftsvereins, den Donnerstagabend. „Die jeweiligen Länder haben sich mit Tänzen präsentiert, die Darbietungen waren wirklich auf sehr hohem Niveau.“

Zum Nationalfeiertag in Frankreich haben sich vor ein paar Tagen sieben Wermelskirchener auf den Weg nach Frankreich gemacht in ihre Partnerstadt Loches. Jährlich feiern sie abwechselnd ihre Städtefreundschaft. Unter den Mitreisenden aus dem Bergischen Land war in diesem Jahr auch Jemima, diesjährige Finalistin bei der Castingshow „The Voice Kids“. Sie sang bereits am Morgen um elf Uhr bei der Eröffnung der offiziellen Zeremonie auf dem Place de Anciens d’AFN in Loches „Easy on me“ von Adele, was sie „sehr locker“ gemacht hätte, meint Pauschert. Die Zeremonie war in diesem Jahr der Ukraine gewidmet, deren Flagge zu Jemimas Gesang feierlich erhoben wurde.

Zudem sang die 15-Jährige am Nachmittag als Repräsentantin der deutschen Jugend im Rahmen des Europafestes, auf dem die europäischen Nationen durch Sänger und Tänzerinnen repräsentiert wurden. Jemima erhielt für ihren Auftritt tosenden Applaus, erzählte Pauschert weiter.

Sein persönlicher Höhepunkt seien auch die Darbietungen verschiedener Gruppen aus ganz Europa gewesen, die gesungen und getanzt haben. „Da war eine Sängerin aus Litauen, die hat das einfach klasse gemacht“, sagt Pauschert. Auch eine Gruppe aus Portugal habe ihm gefallen, die mit Blasinstrumenten aufgetreten ist.