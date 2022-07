Halbzeit bei Langenfeld Live : Halbzeit bei „Langenfeld live“ mit Musixx

Langenfeld Die neunköpfige Solinger Gruppe Musixx will die Langenfelder auf dem Marktplatz mit guter Laune Musik aus vier Jahrzehnten verwöhnen.

Allein am vergangenen Mittwoch freuten sich rund 2000 Menschen über die Ex’n Rock, die an die Legenden der Vergangenheit erinnerten und Stimmung auf den Platz brachten. Nach Musixx treten am 27. Juli, Queen May Rock auf. Eine Woche später, am 3. August, sind The Peteles zu Gast. Das Abschlusskonzert geben am 10. August die Musiker von Jim Button’s – Langenfelds beliebtester Band.