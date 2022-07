Vollsperrung in Wermelskirchen : Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Stumpf Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Stumpf sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro.

Ein 51-jähriger Wermelskirchener befuhr mit seinem Pkw die Straße Stumpf in Fahrtrichtung Dhünn, als ihm eine 34-jährige Wermelskirchenerin, die zusammen mit ihren zwei kleinen Kindern in ihrem Auto unterwegs war, entgegenkam. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der 51-Jährige Schlangenlinien und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Auf gerader Strecke kollidierte er mit der entgegenkommenden 34-Jährigen, die ihm nicht mehr ausweichen konnte. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren bereits die Feuerwehr, ein Rettungswagen und mehrere Zeugen vor Ort. Beide Unfallbeteiligten wurden schwerverletzt von zwei Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die beiden Kinder der Autofahrerin blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße vollständig gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.