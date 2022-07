Gestiegene Gaspreise : Viele blicken mit Sorgen auf den Winter

Wermelskirchen Aufgrund der gestiegenen Energiepreise wird Kaminholz stärker nachgefragt. Außerdem gibt ein Heizungstechniker Tipps zum Kosten sparen. Was Bürger tun können.

Revierförster Stefan Springer, dessen Revier Solingen und Wermelskirchen umfasst, berichtet von seinem Verkauf von Kaminholz. „Die Nachfrage hat extrem zugenommen. Ich kriege seit Wochen täglich einen Anruf oder eine E-Mail von Neukunden“, sagt er. Am beliebtesten sei das Laubholz, also Buche oder Eiche, inzwischen seien die Leute aber auch deutlich empfänglicher für alle anderen Holzarten, zum Beispiel für Fichtenholz.

Warmes Wasser „Allen Mietparteien, die ihr warmes Wasser über die Heizungsanlage erhalten, steht nach wie vor in der Zeit von 5 bis 23 Uhr warmes Wasser zur Verfügung“, sagt der gemeinnützige Bauverein. Da in den meisten Wohnungen Durchlauferhitzer installiert seien, die über Strom gesteuert seien, gebe es ohnehin kein Problem.

Energie sparen Der gemeinnützige Bauverein in Wermelskirchen schaltet nachts die Heizungen seiner Mieter bis zum 31. August ab. Am 7. Juli seien die 630 Briefe an die Mieter verschickt worden, um sie darüber aufzuklären.

Das Holz wird immer im Herbst eingeschlagen und muss dann ein halbes bis ein Jahr lang eingelagert werden, „bis es dann ordentlich verfeuert werden kann“, erklärt Springer. Daher sei das gesamte Kaminholz von Herbst 2021 bereits verkauft worden. Zur Menge an Holz, die der Revierförster verkauft, sagt er: „Ich habe in einem normalen Jahr etwa 300 Festbrennhölzer verkauft, wenn ich alle Anfragen bedienen könnte, würde ich wahrscheinlich beim Doppelten bis Dreifachen liegen.“ Springer berichtet, er müsse mittlerweile eigentlich jede Anfrage ablehnen. „Ich könnte deutlich mehr Brennholz verkaufen als ich liefern könnte“, sagt er.

Norman Beuth gibt den Bürgern ein paar Tipps an die Hand, damit sie im Winter Kosten beim Heizen einsparen können: „Was man sich immer fragen sollte, ist, muss man jeden Tag eine halbe Stunde lang duschen oder reichen fünf Minuten an jedem zweiten Tag? Und muss man wirklich in der ganzen Wohnung die Heizungen auf 23 Grad einstellen oder reichen auch 19 Grad?“ Daneben sei es wichtig, im Keller zu überprüfen, „ob die Rohre gescheit isoliert sind“ und ob in den Heizungen eine Nachtabsenkung programmiert ist, die mithilfe einer Zeitschaltuhr geregelt wird.

Was dagegen falsch wäre, ist, die Wassertemperatur beispielsweise bei Durchlauferhitzern konsequent herunterzudrehen. „Dann bilden sich Legionellen“, sagt Beuth. Das sind Bakterien, die in nahezu allen Arten der Wassergewinnung vorkommen, und beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder hervorrufen können, wie grippeartige Beschwerden oder Lungenentzündungen. Verhindern lässt sich die Ausbreitung von Legionellen , wenn man den Warmwasserspeicher durch eine automatische Schaltung mindestens einmal wöchentlich auf 70 Grad Celsius erhitzt.

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Thomas Erbslöher, Betriebswirt und zertifizierter Kundenmanager bei der BEW, dass den etwa 4000 Kunden mit Altverträgen in Wermelskirchen ab dem 1. August eine Preiserhöhung droht. Der Heizgaskunde muss dann 15,50 Cent für eine Kilowattstunde bezahlen, der Grundpreis für ein Jahr beträgt 240 Euro. Trotz der Preiserhöhungen blieben die meisten Kunden in ihren Altverträgen, einige sind jedoch zu einem alternativen Treueprogramm gewechselt.

Wie geht es denn den Wermels-kirchenern, wenn sie an den Winter denken, in dem wieder mehr geheizt wird? „Ich weiß es nicht, es ist traurig, es hängt alles vom Krieg ab“, sagt Rukiye Ölcer, die in Wermelskirchen wohnt. „Wir blicken mit gemischten Gefühlen auf den Winter, bis jetzt haben wir noch keine Informationen vom Energieanbieter bekommen, ob sich irgendwelche Pauschalen erhöhen, also können wir nur abwarten“, sagt eine 65-jährige Remscheiderin. Ihr 67-jähriger Mann meint, „im Moment ist ja noch viel Spekulation, man muss erst einmal den 21. Juli abwarten.“ Damit meint er den Tag, an dem die Wartung der Gaspipeline Nordstream 1 abgeschlossen sein wird und sich entscheidet, ob diese weiter betrieben wird. Im Vorbeigehen meint eine Passantin lachend, „wir heizen im Moment mit Öl, wir kaufen uns einfach noch einen Kamin!“