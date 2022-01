Pandemie-Entwicklung : 123 neue Corona-Fälle in Wermelskirchen am Freitag

In Wermelskirchen sind aktuell 497 Personen infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wermelskirchen Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 762,9. Es gibt 123 neue Corona-Fälle in Wermelskirchen. Ab Montag wird in allen Impfstellen des Kreises wieder die Impfung mit BioNTech für Personen unter 30 Jahren angeboten.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Freitag insgesamt 535 bestätigte Corona-Fälle bekannt, davon 123 Fälle in Wermelskirchen. Kreisweit sind 3486 Personen derzeit infiziert, in Quarantäne befinden sich 3906 Personen. In der Stadt gibt es derzeit 497 Infizierte, hier befinden sich 546 Personen in Quarantäne.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden gestern insgesamt 14.092 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 277 Testergebnisse positiv waren.

17 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an einem Beatmungsplatz. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 762,9.

Laut DIVI-Intensivregister sind von 41 verfügbaren Intensivbetten 40 Betten belegt. Der Anteil der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten beträgt 7,5 Prozent.