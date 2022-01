Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen : Abwechslungsreicher Comedy-Waschgang

Wermelskirchen Beim Stand-Up-Stelldichein „Nightwash“ begeisterten der Moderator und die Künstler ihr Publikum. Das Format kam beim überwiegend jungen Publikum wunderbar an.

„Nightwash“, der nächtliche Comedy-Waschgang, der 2016 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurde und mit 200 Terminen pro Jahr sehr erfolgreich ist, sorgte Mittwochabend für eine sehr gut besuchte Katt. Und das Format kam beim überwiegend jungen Publikum wunderbar an. Mehrere Comedians teilten sich die Bühne, das Ganze wurde zusammengehalten durch einen Moderator. Der hieß Cüneyt Akan. Und der bedankte sich erst einmal bei seinem Publikum. „Ernsthaft, es ist toll, dass ihr hier seid. Wir Künstler mussten doch in der Pandemie alles annehmen.“ Wie etwa in der Sparkasse – vor einem allerdings ungewöhnlichen Publikum. „Die haben nicht über meine Witze gelacht. Die Veranstalterin sagte nur - ja, das sind ja auch Geflüchtete aus Syrien.“ Er solle seine Witze eben auf Arabisch machen. „Ich bin aber doch Türke.“ Die - gar nicht mal so abwegige - Antwort: „Das ist doch Jacke wie Hose bei euch.“ Diese Art von Ethno-Comedy war erfrischend anders. Aber es ging auch um andere Themen, etwa die Ehe. Wobei er durchaus der Ansicht ist, dass man sich heute zu schnell binden würde. „Die Eheschließung geht ja schneller, als eine Windows-Datei zu schließen. Eigentlich sollte davor diese Frage geklärt werden: Wollt ihr die Ehe wirklich schließen? Sie haben noch Träume und Wünsche in der Zwischenablage.“