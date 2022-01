Aktion eines unbekannten Bürgers : Stadt wird Blumen-Schilder wieder entfernen

Wermelskirchen Die – wahrscheinlich als stiller Protest gedachte – Aktion soll wohl eine weiterführende Frage aufwerfen, nämlich, warum die Baumbegrenzungen mit Steinen befüllt sind. Und nicht mit bunten Blumen.

In den vergangenen Tagen hat in der Innenstadt ein unbekannter Blumenfreund mit Kabelbindern Klarsichthüllen und Zettel an grauen Beleuchtungspfählern und Stöcken bei den Baumbegrenzungen angebracht. Auf den Klarsichthüllen steht: „Welche Blütenfarbe möchten Sie hier sehen?“ Die – wahrscheinlich als stiller Protest gedachte – Aktion soll wohl eine weiterführende Frage aufwerfen, nämlich, warum die Baumbegrenzungen mit Steinen befüllt sind. Und nicht mit bunten Blumen. Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, kann Antwort geben.