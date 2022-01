Pandemie in Wermelskirchen : Kreisgesundheitsamt führt Omikron-Fälle nicht mehr gesondert auf

3201 Personen sind aktuell im Kreis infiziert. Foto: dpa/Uwe Anspach

Wermelskirchen Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Donnerstag nur leicht, in Wermelskirchen gibt es 50 neue Corona-Fälle. Das Kreisgesundheitsamt weist darauf hin, dass es seit heute die Fälle einer Infektion mit der Omikron-Variante nicht mehr gesondert aufführt.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag 336 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, davon 50 in Wermelskirchen. Im Kreis sind insgesamt derzeit 3201 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 3613 Personen befinden sich in Quarantäne. In der Stadt sind aktuell 398 Personen infiziert, 437 Personen befinden sich in Quarantäne.

19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon drei in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an einem Beatmungsplatz. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 675.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden gestern insgesamt 11.529 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 264 Testergebnisse positiv waren.

Seit Donnerstag führt der Rheinisch-Bergische Kreis die Omikron-Fälle nicht mehr gesondert auf, das teilt der Kreis am Donnerstag mit. In der Begründung verweist das Gesundheitsamt auf das RKI, demzufolge die Verbreitung dieser Variante im Bundesgebiet und in NRW aktuell 70 Prozent betrage. Omikron sei somit der vorherrschende Typ auch im Rheinisch-Bergischen Kreis. Zudem gebe die aktuelle Rechtslage, beispielsweise zur Kontaktverfolgung oder Quarantäne, eine Differenzierung zwischen „Omikron-Varianten-Fallkonstellationen“ und „Nicht-Omikron-Varianten-Fallkonstellationen“ nicht mehr vor, so dass sich hier keine unterschiedlichen Auswirkungen mehr ergeben.

Der Rheinisch-Bergische Kreis erfasste und melde alle Fälle der Omikron-Variante, die von den Laboren übermittelt werden, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG). Das Gesundheitsamt weist jedoch darauf hin, dass nicht jeder Corona-Fall von den verschiedenen Laboren auf die Omikron-Variante hin untersucht wird. Insofern besteht im Rheinisch-Bergischen Kreis wie auch bundes- und landesweit keine vollständige Erfassung aller Fälle.