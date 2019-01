Winterwandern: „Heute fehlen einfach die richtigen Wintereindrücke“

Bergisches Land Lothar Werner ist Vorsitzender der Wermelskirchener Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins – und ein echter Wanderfuchs. Er spricht über Winterwanderungen und warum sie im Bergischen heute kaum noch möglich sind.

Werner Zuletzt bin ich mit dem Sauerländischen Gebirgsverein hier in Wermelskirchen auf dem 23. Kölner Krippenweg gewandert. Dann gab es noch unsere traditionelle Neujahrswanderung am ersten Samstag des neuen Jahres. Da sind wir vom Loches-Platz zu zwei Kirchen gewandert, der evangelischen Stadtkirche und der katholischen Kirche St. Michael, um dort die Krippen anzusehen. Im Anschluss sind wir dann runde anderthalb Stunden durch das Eifgen-Tal gewandert. Das Wetter war ja nun alles andere als berauschend, aber wir wollten uns einfach ein wenig bewegen.

Werner Man muss ja leider sagen, dass es bei uns im Bergischen das klassische Winterwandern, also bei klirrender Kälte und Schnee, kaum noch gibt. Winterwandern kann man heutzutage eher noch im alpinen Bereich machen, aber nicht in unserer Region. Ich habe mal in den Vereinsunterlagen nachgesehen – die letzten Winterwanderungen im Bergischen haben wir vor zehn Jahren gemacht. Damals sind wir in Kürten über die Höhen gewandert oder an der Brucher-Talsperre. Das waren noch richtige Winterwanderungen mit Schnee und blauem Himmel. Das hatte durchaus seinen Reiz und war sehr schön. Aber durch die klimatischen Veränderungen gibt es das bei uns praktisch nicht mehr. Heute fehlen einfach die richtigen Wintereindrücke.