Wetterwechsel zum Wochenende : Goldener Herbst ist bald wieder vorbei

Düsseldorf Nach milden Temperaturen und Sonnenschein in dieser Woche droht ab dem Wochenende nasskaltes und stürmisches Schmuddelwetter. Die Langzeitvorhersagen verheißen auch für die ersten Novembertage wenig Besserung.

Wahrscheinlich bleiben nur noch wenige Tage, um die goldenen Seiten des Herbstes zu erleben. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes sind in NRW mindestens bis Freitag milde Temperaturen mit regionalen Spitzenwerten um die 16, 17 Grad und kaum Niederschläge zu erwarten. Am Wochenende sollen je nach Entwicklung sogar bis zu 20 Grad möglich sein, dies ist allerdings noch mit Unsicherheiten behaftet. Pünktlich zum Start in den November scheint sich jedoch nasskaltes, frühwinterliches und auch wieder teils stürmisches Wetter in Deutschland durchzusetzen – das zumindest prognostizieren die europäischen und amerikanischen Langzeitmodelle.