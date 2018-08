An der Raststätte Remscheid Ost/West herrscht Hochbetrieb.

Wermelskirchen Mitten in den Ferien herrscht Hochbetrieb an der Raststätte Remscheid.Ost. Heimatfahrer, Picknicker und Fernreisende brauchen dringend eine Pause.

So wie die der schweren Motoren der Lastwagen. Auf der Suche nach einem Parkplatz werden viele fündig – wie Dirk Schmidt. Er hat seinen großen Lastwagen auf dem oberen Parkplatz an der Talsperre geparkt und bastelt gerade eine Fußmatte für die Trittbretter an seinem Brummi. Die Wochenendruhe ist Pflicht, denn hinter ihm liegen seit Montag nicht nur 45 Stunden am Steuer, sondern auch mehr als 3000 Kilometer – er kommt gerade aus Skandinavien. „Dazu kommt die Ferienregelung für Fernfahrer“, sagt er, „bis 31. August dürfen wir an Wochenenden nur eingeschränkt fahren.“ Also verbringt Schmidt das Wochenende an der Raststätte. Neben dem Lastwagen steht ein Klappstuhl. Die meisten der Kollegen kämen aus Polen oder Litauen, die Raststätten seien überfüllt. „Ich habe eine Stunde nach einem Parkplatz gesucht“, sagt er. Er sei gerne hier, weil er die Nähe zum Wasser schätze und auch ein Abendessen bekäme – wenn er sich mal eine Abwechslung zu den Konserven wünscht, die er auf dem kleinen Kocher zubereitet. Langweilig werde ihm nie. Am Lkw gebe es immer etwas zu tun, und er käme ja auch mit den Kollegen ins Gespräch. Abends sitzt er neben dem Brummi. Auf der Autobahn wird es ruhiger.