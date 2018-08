Wermelskirchen: 800-Euro-Geldstrafe wegen Heroinbesitzes

Wermelskirchen Weil ein 37-jähriger Mann mit 1,6 Gramm Heroin erwischt worden war, musst er sich jetzt vor dem Wermelskirchener Amtsgericht verantworten.

Der Angeklagte nickte. Der Richter stellte fest, dass das Bundeszentralregister neun Eintragungen über den Angeklagten ausweise. Davon seien einige einschlägig. „Ich will weiter an mir arbeiten“, sagte der Angeklagte in seinem letzten Wort. Der Staatsanwalt berücksichtigte in seinem Vorschlag das Geständnis des Angeklagten als strafmildernd und forderte eine Geldstrafe von 800 Euro wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.