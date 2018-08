St. Apollinaris: Von Sonnenlicht, heiligen Orten und bunten Fenstern

Wermelskirchen Die katholische Kirche St. Apollinaris in Dabringhausen-Grunewald entpuppt sich für viele erst auf den zweiten Blick als ein besonderes Schmuckstück – das hat es in sich. Ein Rundgang mit Pfarrer Michael Knab.

Der erste Schritt in die katholische Kirche St. Apollinaris in Dabringhausen-Grunewald ist ein bisschen enttäuschend. Was der Besucher vor allem wahrnimmt, ist die Abwesenheit von Licht. Der Blick fällt durch einen kleinen Kirchraum auf einen Altar und weiter auf ein Fenster, das nur wenig Licht in den Raum des Gotteshauses lässt. Aber wer sich jetzt umdreht, der verpasst das Beste. Denn die katholische Kirche in Grunewald will begeistern – und zwar auf den zweiten Blick. Und wer die Tageszeit gut abpasst, wer Glück hat mit dem Wetter, der wird belohnt.

Und der lernt, dass jener dunkle Raum hinter der schweren Eingangstür nicht immer so dunkel war. Dass die Menschen hier schon 1877 Gottesdienst feierten, nachdem die Gemeinde nach der Reformation endlich wieder gewachsen war. Dass die neue Pfarrkirche 1953 einfach neben die alte gebaut wurde und den Gottesdienstraum deutlich vergrößerte, vielleicht sogar verdreifachte. Und wer dann weitergeht, die nicht mehr spürbare Schwelle der alten Kirche übertritt und den neueren Bau erreicht, der erhält jene Belohnung, die nicht ganz unabhängig ist vom Wetter. Aber an diesem Morgen, an dem Pfarrer Michael Knab seine Runde durch die Kirche dreht, stimmt alles: Aus dem dunklen Raum der Kirche zieht das helle Licht im großen, höher liegenden neuen Altarraum den Blick auf sich. Die Sonne scheint durch das riesige Fenster auf den Altar, der seit dem zweiten Vatikanischen Konzil 1971 nicht mehr an der Wand steht. Er taucht diesen Ort am Kopf der Kirche in ein Leuchten, durchbricht die Darstellung vom heiligen Apollinaris und dem heiligen Johannes. „Der Weg aus dem Dunkel in das Licht“, sagt Michael Knab – und dann zitiert er aus der Bibel: „Zum Berg des Herrn möchte ich ziehen“. Und dabei klingt so viel theologische Bedeutung mit, so viel Vertrauen und Hoffnung, dass man fast dankbar wird für die Dunkelheit im Eingangsbereich. Überhaupt seien die Fenster das Besondere in St. Apollinaris, ergänzt Knab – während er auf den Altar hinweist, in dem Reliquien des Heiligen Apollinaris liegen, die einst in Düsseldorf Zuhause waren. Er lenkt den Blick auf Ähnlichkeiten mit dem Altenberger Dom, auf das große Kreuz, den Altar im alten Kirchraum, der heute der Marienverehrung dient und auf das aufwendige, wenn auch dichte Fenster dahinter, das vor Symbolik nur so strotzt. Und dann geht Pfarrer Knab weiter. „Apropos Fenster“, sagt er und betritt die Kerzenkapelle. Die Blumenmusterung auf dem Glas erinnert an die Fensterbilder nebenan. „Und doch sind sie ganz anders“, stellt Knab fest. Moderner, farbintensiver. Durch eine Scheibe ist jüngst ein Fußball geflogen.