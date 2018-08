Wermelskirchener DTV feiert Saisonauftakt

Wermelskirchen Gut 300 Besucher kamen zum Saisonauftakt an den Höferhof. Mit dem ersten Spiel nach den Baumaßnahmen feierte der Dabringhausener Turnverein die Fertigstellung der ersten Kunstrasen-Anlage in Wermelskirchen.

Als Adler „Bibo“ seine gut zwei Meter breite Spannweite auf dem Arm von Falknereimitarbeiter Ramon stehend ausbreitete, war klar: Der Dabringhausener Turnverein (DTV) hatte sein Ziel von mindestens 300 Besuchern zur Saisoneröffnung erreicht. Das erste Heimspiel der ersten DTV-Herrenmannschaft gegen den Lokalrivalen von SV 09/35 Wermelskirchen war zugleich das erste Spiel nach dem endgültigen Abschluss aller Baumaßnahmen rund um den Kunstrasenplatz am Höferhof. Mit drei Mitarbeitern kam die Falknerei Bergisch Land aus Remscheid – neben Adler „Bibo“ hatten sie auch den amerikanischen Weißkopf-Seeadler „Jafa“ dabei. Die stattlichen Greifvögel boten ein imposantes Bild. Zur Falknerei hegt der DTV, in dessen Vereinswappen ein Adler prangt, eine enge Verbindung: Für „Bibo“ übernahm der Verein vor fünf Jahren eine Patenschaft.

Begrüßung Bürgermeister Rainer Bleek griff den Satz von Moderator Tim Rehbold, „Willkommen im schönsten Dorf Deutschlands“, auf: „Willkommen auf der schönsten Sportanlage in Wermelskirchen.“ und fügte hinzu: „Derzeit noch. Nächstes Jahr werden wir das Eifgenstadion umbauen, wo dann ebenso ein Kunstrasenplatz entsteht.“

„Das ist natürlich schade. Schöner wäre es gewesen, wenn es schon frühzeitiger so voll geworden wäre“, sagte Andreas Gall. Der DTV-Vorsitzende nutzte die „Ruhe vor dem Sturm“ auf den Zuschauerrängen für ein kleines Sonnenbad: „Der Termin des Saisonstarts liegt mitten in den Ferien. Das hat zwei Seiten: Viele Leute sind im Urlaub, andererseits besteht an einem solchen Zeitpunkt die Chance auf gutes Wetter.“ Der Ferienzeit fiel auch die Idee der Organisatoren zum Opfer, die DTV- und 09/35-Spieler mit einem Einlaufkind auf den Platz gehen zu lassen. „Wir haben nicht genug Kinder zusammen bekommen“, stellte Heiko Cürlis, Leiter der DTV-Fußballabteilung, fest. Ebenso aufgrund der Urlaubszeit dezimiert präsentierten sich die Tanzgarde der Grunewalder und von Rut-Wiess Dabringhausen. Die Tanzmariechen und -offiziere übernahmen unmittelbar vor dem Anstoß die Rolle der „Cheerleader“, standen mit Hebefiguren gemeinsam zum Geleit der Teams auf dem Kunstrasen Spalier.