Wermelskirchen: OGS Hünger – Stadt garantiert Betreuung

Bei einem Tag der offenen Tür im vergangenen Jahr zeigte die Bastelgruppe der OGS Hünger, was die Mädchen und Jungen so alles kreativ tun. Foto: Kempner, Martin (mak)

Wermelskirchen Der Streit zwischen dem Betreuungsverein und der Stadt geht in die nächste Runde. Brandschutz und Sicherheit der Kinder seien garantiert, sagt der Erste Beigeordneter Stefan Görnert. Der Vorsitzende Peter Kolitschus widerspricht.

Das Signal der Stadt ist eindeutig: „Eltern müssen sich keine Sorgen machen“, betont der Erste Beigeordneter Stefan Görnert, „die Betreuung der Kinder in der Offenen Ganztagsschule in Hünger ist gesichert, es bestehen keine Sicherheitsbedenken.“ Dieser Zusage vorausgegangen war eine Drohung von Peter Kolitschus. Der Vorsitzende des Betreuungsvereins in Hünger, der Träger der Offenen Ganztagsschule ist, beklagt das Fehlen eines Alarmierungssystems für den Amok-Fall. Weil er die Sicherheit der Kinder im Ernstfall nicht garantieren könne, müsse er die OGS am Montag schließen – sollte die Stadt nicht noch eine Lösung finden. Kurz vor dem Gespräch Freitagmorgen im Rathaus brachte Kolitschus selbst eine Lösungsvariante ein: Eine Sicherheitskraft solle von 8 bis 16 Uhr in der OGS bereitstehen, um im Notfall den Alarm auszulösen. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes könne diese Aufgabe übernehmen oder ein externes Sicherheitsunternehmen. Die Stadt lehnte ab.

„Dafür gibt es keine Notwendigkeit“, sagt Görnert. Nach einem Erlass von 2010 müssen Schulen ein Alarmierungssystem nachweisen, das zwischen Brand- und Amok-Alarm unterscheide. „Wie dieses System organisiert ist, bleibt den Schulen überlassen“, sagt Andreas Voss vom Amt für Jugend, Bildung und Sport. Die meisten Einrichtungen würden das über ein Handysystem regeln. Das geschah bisher auch in Hünger. Im Gespräch mit der Unfallkasse und dem Betreuungsverein brachte die Stadt bereits im Februar Planungen auf den Weg, um in der Grundschule ein Politprojekt umsetzen, das auch dem Offenen Ganztag zugutekommen soll. Bis Schuljahresbeginn soll ein Alarmsystem mit Alarmknopf im Klassenraum entstehen. Uneinigkeit herrschte wegen des Stichtags. Während Kolitschus davon ausging, dass das System bis zum Start der Ganztagsschule zum 1. August eingebaut werde, plante die Stadt mit dem 20. August. Also drohte der Betreuungsverein, die Einrichtung so lange zu schließen. „Inzwischen haben wir einen Plan B ausgearbeitet, sollte Kolitschus vertragsbrüchig werden“, sagt Görnert. Die Stadt selbst werde dann mit Erziehern einspringen, so lange bis ein neuer Träger übernimmt. Freitagnachmittag verkündete Kolitschus dann per Mail, er werde fürs erste selber einen „Wachmann“ beauftragen und die OGS öffnen.