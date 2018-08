Weidmannsheil auf Hochsitz bei Ansitzwoche der Jäger

Wermelskirchen Der Hegering absolvierte seine Ansitzwoche und bot die Möglichkeit, die Jäger zu begleiten. Dr. Thomas Kuske war von dem besonderen Natur-Erlebnis beeindruckt.

Nach einigen tiefen Atemzügen stellt sich nach der Ankunft auf dem Hochsitz eine Ruhe ein, die mit Ausnahme von den zarten Geräuschen der Natur als wohltuende Stille zu bezeichnen ist. Eine gute Stunde später, die Dämmerung ist schon weit fortgeschritten, tritt ein Kitz zum Äsen aus dem Wald auf die Wiese. Später folgt ihm eine Ricke: Das Mutter-Reh will offenkundig sehen, ob bei dem Nachwuchs alles in Ordnung ist. Der Waidmann spricht fachmännisch davon, eine Ansicht gehabt zu haben. So auch der Vorsitzende des Hegerings, Norbert Drekopf. Der 69-Jährige führt Dr. Thomas Kuske auf einen der 25 Hochsitze in seinem 300 Hektar großen Jagdrevier. Die Sommer-Ansitzwoche macht es möglich: Dabei bieten die Jäger Bürgern die Möglichkeit, sie zu begleiten - aus erster Hand Infos zu Jagd, Hege und Pflege zu erfahren.

„Diese Ruhe, diese Art des Natur-Erlebens ist beeindruckend. Das macht man ja sonst nicht“, sagt Kuske. Er ist fasziniert vom Ausblick vom Hochsitz aus, in dessen Rückseite die Sonne untergeht. Der Blick schweift über die Wiese auf den Waldrand. Der Mediziner will demnächst den Jagdschein machen, hat sich für einen Lehrgang angemeldet. Drekopf präsentiert seine Ferngläser, die mit hoher Lichtstärke eine erstaunlich gute Sicht selbst bei schwindendem Tageslicht ermöglichen. Obendrein nutzt er ein Spektiv, das er seinem Begleiter in die Hände drückt. Er empfiehlt das schwere Fernrohr auf die Unterkante des kleinen Fensters aufzulegen, da das Gewicht sonst zu Verwacklungen führe: „Damit lässt sich im Zweifel sehr gut erkennen, ob ein Tier jung oder alt, fit oder schwach ist.“ Flüsternd betont Drekopf, der in Eichholz mitten in seinem Revier zwischen Dhünn und Dabringhausen lebt, grundsätzliche Ansichten zur Jagd: „Jagen ist ein Handwerk, das geübt und beherrscht sein will. Man müsse nicht schießen, um einen solchen Ansitz-Abend zu genießen. In der Gegend seien Dachse und Waschbären unterwegs. Hasen würden nicht bejagt. Schwarzwild, also Wildschweine, wird an diesem Abend nicht gesichtet. „Deren Bestand muss verringert werden. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Da kann man nicht einfach alles laufen lassen“, betont Drekopf. Zum einen um die Ausbreitung der Schweinepest zu verhindern und zum anderen wegen der Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen.