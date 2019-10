Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz : Beeindruckende Klangvielfalt riss mit

Wegberg Das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz stellte den dritten Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum dar. Das musikalische Programm war bunt gemischt.

Zu Beginn präsentierten sich 22 Klinkumer Aktive im Saal: Stimmte der überwiegende Teil der Formation die ersten Takte an der Rückseite aufgereiht an, zogen diese Musiker dann im Laufe des Vortrags an den Seiten vor die Bühne. Sie gaben mit ihrem Spiel Zeugnis vom Können des Jubiläumskorps. Vorsitzender Oliver Heinen begrüßte Bürgermeister Michael Stock, Beigeordnete Christine Karneth, Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales, Gerd Pint, und den Leiter des Städtischen Kindergartens „Farbenfroh“, Guido Böckem, unter den Gästen. Auch waren vier Ehrenmitglieder sowie die Familien der Musiker mit dabei. Das Klinkumer Trommler- und Pfeiferkorps habe gerne die Organisation des Benefizkonzertes übernommen, betonte Heinen, aus dem Korps heraus sei die Idee entstanden, mit dem Konzert etwas Gutes zu tun. Die 22 Lyrenspieler, Flötisten und Trommler zogen im Anschluss, einen Marsch spielend, hinaus. Fortan stand Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe vorne und dirigierte das Heeresmusikkorps mit leichter Hand. Dabei überließ sie das Dirigat bei einigen Musikstücken aus dem Repertoire der Kompositionen klassischer Art, zeitgenössischen Werken sowie Bearbeitungen aus dem Bereich moderner Unterhaltungsmusik Hauptmann Wolfgang Dietrich. Bei der jeweiligen Umsetzung der Titel erzeugten die Instrumentalisten eine beeindruckende Klangstärke und -vielfalt sowie rissen sie durch brillante Interpretationen mit.

Nachwuchsarbeit Das Klinkumer Trommlerkorps sucht neue Mitglieder und probt freitags ab 19.30 Uhr im Pfarrheim Klinkum; Kontakt unter Telefonnummer 0172 2642489 und per E-Mail an oli.heinen@gmx.de

In der Komposition „Sunrise at Angel‘s Gate“ von Philip Sparke kamen beispielsweise die langen stabförmigen Glocken durch Schlagen mit dem Hammer, Marimba- oder Xylophon, ein Schlagwerk-Ensemble sowie der Kontrabass zum Einsatz: Zusammen mit Holz- oder Blechbläsern kreierten sie zu Sonnenaufgang, Tagesgeschehen und Sonnenuntergang am Engelstor im Grand Canyon sehr nuanciert die jeweilige klangliche Atmosphäre. Ebenso stellten alle sehr gekonnt verschiedene Charaktere im „Children‘s March“ des Komponisten Percy A. Grainger dar. So spielten Bassklarinette und Oboe verspielt und ideenreich auf, worauf ein beschwingter und verschmitzter Part aller folgte.