Jahresversammlung: 39 aktive Mitglieder beim Musikverein Klinkum

Klinkum Der Musikverein Klinkum startet unverändert ins musikalische Jahr. Die Mitglieder trafen sich zur Jahresversammlung. Die Saison startet am 4. Mai.

Bei der Mitgliederversammlung blickten die Klinkumer Musiker auch zurück: Ein Höhepunkt im Jahr 2018 war das Jahreskonzert im ausverkauften Wegberger Forum. Mit den dargebotenen Stücken konnte der Musikgeschmack von Jung und Alt getroffen werden und der Verein erhielt viel Lob und Anerkennung. Sogar ein neues Mitglied konnte geworben werden. Auch die Teilnahme am Fackelzug des traditionellen Neusser Schützenfest und die heimischen Schützenfeste standen in bewährter Weise auf dem Programm.

Der Verein startet nach zwei Neuaufnahmen mit 39 aktiven Mitgliedern in die Saison, die mit der Krönungsmesse der St.-Sebastianus-Bruderschaft Beeck am 4. Mai eröffnet wird.

Freunde des Vereins sollten sich den 7. Dezember im Kalender anstreichen. Dann findet um 17 Uhr das Konzert in der Beecker St. Vincentius-Pfarrkirche statt. Der Verein probt jeden Mittwoch von 19.30 bis 21.30 Uhr im Pfarrheim Klinkum an der Gottfried-Plaum-Strasse. Bereits um 18.30 Uhr treffen sich die Jugendlichen des Vereins zur Probe des Jugendorchesters. Wer gerne selber einmal ein Instrument in die Hand nehmen und ausprobieren möchte oder bereits eines spielt, ist herzlich eingeladen, jederzeit vorbei zu schauen, dabei sind auch Erwachsene willkommen.