100 Jahre Trommlerkorps Klinkum : Heeresmusikkorps Koblenz spielt für die Kita „Farbenfroh“

Guido Böckem, Leiter des Kindergarten Klinkum und Vorsitzender Oliver Heinen vom Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum freuen sich auf ein Konzert der Extraklasse. Foto: TK Klinkum

Klinkum Das Heeresmusikkorps aus Koblenz gastiert im Forum Wegberg. Anlass ist das 100-jährige Bestehen des Trommlerkorps Klinkum.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Nach dem Festwochenende im Mai und dem Erlangen der Prinzen- und Königswürde beim Schützenfest der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Klinkum folgt bald das dritte Highlight im Rahmen der Feierlichkeiten des Vereins: Am Dienstag, 22. Oktober, findet ein Benefizkonzert im Forum Wegberg statt. Zugunsten des städtischen Kindergartens „Farbenfroh“ in Klinkum gibt es ein abendfüllendes Konzert des Heeresmusikkorps aus Koblenz.

Annähernd 60 Musikerinnen und Musiker werden an diesem Abend für Unterhaltung der Extraklasse sorgen. Unter der Leitung von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe, die bisher einzige Leiterin eines Musikkorps der Bundeswehr, beinhaltet das musikalische Repertoire Kompositionen klassischer Art bis hin zu zeitgenössischen Werken sowie Bearbeitungen aus dem Bereich der modernen Unterhaltungsmusik.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum ist stolz darauf, so ein hochwertiges Orchester im Jubiläumsjahr in Wegberg präsentieren zu können, teilte der Verein mit. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer da zu Gast im Forum Wegberg ist, müsse man sich nur mal die Auftrittsorte der Ausnahme-Musiker angucken: Washington, London, Warschau, Dublin oder Helsinki. Das Publikum kann sich also auf einen Abend mit vielen musikalischen Überraschungen freuen. Zusätzlich erfreut man mit dem Kauf der Eintrittskarte alle Kinder des Klinkumer Kindergartens.

Da aufgrund der vielen Musiker die Bühne im Forum vergrößert werden muss, gibt es weniger Sitzplätze, als es das Publikum sonst bei ähnlichen Veranstaltungen gewohnt ist. Wer also definitiv an diesem Konzert teilnehmen möchte, sollte sich bald Eintrittskarten im Vorverkauf besorgen, so der Hinweis vonseiten des Vereins.