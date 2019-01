Generationswechsel: Trommlerkorps Klinkum startet mit Ehrungen ins Jubiläumsjahr

Klinkum 1919 gegründet, feiert das Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum in diesem Jahr mit einem großen Programm das 100-jährige Bestehen. Zudem wird Florian Backhaus neuer Tambourmajor.

Während der Generalversammlung wurde die finale Vorgehensweise für das Jahrhundertfest festgelegt: Vom 17. bis 19. Mai 2019 findet ein großes Jubiläumsfest im Festzelt am Eintrachtsweg in Klinkum statt.

Beginnend mit dem Discoabend „Elektric Tent“ mit Timbo am Freitagabend, gefolgt von der musikalischen Cafeteria am Samstagnachmittag, gestaltet durch das Jugendorchester des Musikverein Klinkums und dem Chor „Next Generation“, über die Jubiläumsparty mit Hastenraths Will, den Rabauen und der Good Vibes Partyband am Samstagabend, bis hin zum „Tag der Musik“ am Sonntag, mit heiliger Messe, Zapfenstreich, Festbankett und dem 26. Stadtmusikfest Wegberg mit Umzug und Parade – ein Top-Programm für alle Altersgruppen. Weite Informationen zum Fest gibt es unter www.tkklinkum.de.